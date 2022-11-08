МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Идее превращения Турции в хаб для российского зерна не хватает предпосылок; российским экспортерам это сейчас не даст ничего, кроме дополнительных издержек и прямых потерь, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Пропускная способность "зернового коридора" упала до девяти судов в сутки

Согласно материалам турецких СМИ, Россия может начать использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна и в последнее время начала искать в Турции крупные зерновые склады.

"Идея зернового хаба не нова, она частично уже реализована некоторыми крупными российскими экспортерами, кто занимается дистрибьюцией на турецком рынке самостоятельно или через местных партнеров. Однако мы считаем, что для превращения этой идеи в действительно международный проект, как того хотят некоторые турецкие игроки, на сегодняшний день не хватает предпосылок. Ничего, кроме дополнительных издержек и прямых потерь для российских экспортеров, она сейчас не даст", — сказал Зернин.

Он напомнил, что Турция не единственная страна, кто предлагает России реализовать подобный проект: все крупнейшие страны-импортеры заинтересованы в разгрузке российского зерна на своей территории "на хранение", то есть без оплаты. Это может грозить нашим экспортерам не только дополнительными издержками за перевалку в транзитных портах, но и потерей партии зерна под различными предлогами. "К сожалению, мы уже сталкивались с подобными проблемами раньше", — отметил собеседник агентства.

"Что касается Турции, в этом сезоне мы наблюдаем снижение ее закупочной активности в отношении российской пшеницы почти на 20% к прошлому году, при одновременном нетипичном ужесточении фитосанитарных требований. Есть проблемы с поставкой российской муки, появляются проблемы с оплатой сельхозпродукции. О причинах подобного тренда можно только догадываться, но одно можно сказать точно — ухудшение условий торговли никогда не являлось драйвером реализации масштабных проектов", — заключил глава Союза экспортеров зерна.