МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Организованный сбор плодов и ягод в РФ по итогам 2022 года, как ожидается, на 2,7% превысит прошлогодний результат и составит 1,468 миллиона тонн, следует из материалов Минсельхоза РФ, основанных на прогнозах регионов. Минсельхоз Турции рассчитывает отправлять российское зерно бедным странам

Согласно материалам, представленным в ходе выставки Global Fresh Market, ожидаемое производство плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях (СХО), крестьянских и фермерских хозяйствах (КФХ), а также индивидуальными предпринимателями в 2022 году составит 1,468 миллиона тонн, тогда как годом ранее их валовый сбор составил 1,43 миллиона тонн.

В свою очередь, урожайность в 2021 году составила 139,6 центнера с гектара, а в 2022 году оценивается в 142,2 центнера с гектара. Прогнозы субъектов РФ по валовому сбору на 2023, 2024 и 2025 год – 1,587 миллиона тонн, 1,7 миллиона тонн и 1,773 миллиона тонн.

"Мы нарастили с 2015 года по текущий год в два раза производство в организованном секторе плодов и ягод, в дальнейшем его прогнозируется увеличивать до порядка 1,77 миллиона тонн в организованном секторе", — сообщил в ходе выставки замдиректора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Артем Коровин.

Он отметил, что в 2021 году было импортировано фруктов примерно на 140 миллиардов рублей, но "мы вполне способны произвести эту продукцию у нас в стране".

"Для полного замещения импорта, с учетом производства в СХО, КФХ и ИП в Российской Федерации необходимо дополнительно заложить около 79,4 тысячи гектаров новых промышленных многолетних насаждений, из них семечковых садов – не менее 15,8 тысячи гектаров, косточковых садов – не менее 19 тысяч гектаров, ягодных насаждений – не менее 44,6 тысячи гектаров", — сообщается в представленных материалах.

По словам Коровина, в среднем за последние пять лет в РФ закладывалось порядка 16 тысяч гектаров новых многолетних насаждений; целевой индикатор 2022 года – 12,4 тысячи гектаров. Согласно презентации, доля отечественных саженцев с 2019 по 2021 год выросла до 75% до 62%, доля импортных — снизилась до 25% с 38%, а в 2022 году это соотношение может составить 75,8% и 24,2%.

"Достаточно острый вопрос в последнее время — посадочный материал. Доля отечественных саженцев ежегодно растет, но очень медленно", — отметил также Коровин.