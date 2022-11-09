НОВОСИБИРСК, 9 ноя — ПРАЙМ. Первый среди вызовов для сельского хозяйства России в современных условиях – это семена и технологии комплексного агротехнологического сопровождения сельхозпроизводителей, здесь предстоит проделать большой пласт работы, сообщил в среду замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин, выступая по видеосвязи на V Новосибирском агропродовольственном форуме. Новое ПО поможет вернуть в сельхозоборот заброшенные пашни, заявил эксперт

"Хочу обратить внимание на те вызовы, с которыми нам сейчас придется справляться. Первое – семена и технологии. Вспомните, нам очень понравилось то, как с нами работали международные компании, которые продвигали свой семенной материал и в целом технологию обработки, средства защиты растений, агротехнологическое сопровождение наших производителей. Конечно, в этом смысле, у нас есть опасения, что международные партнеры начнут не очень ответственно относиться к своим обязательствам", — сказал он.

В этом плане, по его мнению, в России необходимо очень быстро решить проблему с обеспеченностью семенным материалом внутри страны. "В целом у нас все неплохо, но по ряду культур очень большие и сложные вызовы. В первую очередь это сахарная свекла, овощные культуры, картофель. Это то, где вместе с нашими коллегами, с наукой нам предстоит очень большой пласт работы", — сказал Разин.

Он пояснил, что при этом важно не просто сделать семена, а предоставить технологию их дальнейшего сопровождения. Минсельхоз сохранит поддержку аграриев через затраты регионов

"Это то, чем мы, к сожалению, в последние годы не занимались в отличие от наших иностранных поставщиков. Здесь полный комплекс сопровождения наших сельхозтоваропроизводителей – это тот вызов, с которым мы вместе с вами должны справиться. Самое важное – это не разработать что-то, а найти возможность применять это в реальном производственном цикле", — сказал он.

Также среди вызовов для сельского хозяйства России от назвал соблюдение агротехнологического цикла, увеличение качества почвообработки и внесения необходимых не только минеральных удобрений, но и органики.

"Мы завершили разработку всей подзаконной документации, нормативно-правовых актов, регулирующих обращение с отходами жизнедеятельности животных. Суть в том, что это органические удобрения, которыми нужно заниматься и которые нужно правильно готовить и вносить в почву для того, чтобы обеспечивать нужный уровень плодородия. Это серьезный вопрос и серьезная сфера регулирования, которой нужно заниматься и уделять этому особое внимание", — добавил замглавы Минсельхоза РФ.