НОВОСИБИРСК, 9 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает на "достойный урожай" масличных, несмотря на сложности уборки из-за погодных условий, сообщил в среду замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин, выступая по видеосвязи на V Новосибирском агропродовольственном форуме. Россия в 2022 году увеличит сбор плодов и ягод на 2,7 процента

"В этом году по масличным культурам, несмотря на сложную уборку, которая продолжается, и сейчас идет битва за урожай, мы рассчитываем на достойный результат", — сказал Разин.

Объем валового сбора масличных культур в России по итогам года может составить рекордные 28 миллионов тонн, сообщал в конце сентября исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Но позже эксперты отрасли опасались, что дожди в период сбора урожая могут осложнить уборку определенных культур — например, подсолнечника.

Разин также напомнил, что в целом в настоящее время уборочная кампания в стране уже завершается: убрано более 95% площадей, и по многим направлениям ожидаются рекордные урожаи, в том числе исторические — по зерновым. Помимо этого, он также отметил, что большой урожай многих сельхозкультур в этом году создаст определенное давление на цену и сложности с экспортом.

"Но мы вместе с нашими сельхозпроизводителями двигаемся к тому, чтобы нивелировать эти проблемы, в том числе через меры государственной поддержки, приобретения в интервенционный фонд зерна и дополнительную господдержку на тонну реализованного зерна. Все это должно помочь справиться с этим ценовым давлением текущего периода", — сказал замминистра.

Говоря же о молочном направлении и в целом животноводстве, Разин отметил, что в этом году практически везде есть рост. "Это серьезно нас поддерживает с точки зрения того, что все необходимое для внутреннего потребления, а также выполнения наших обязательств по внешним поставкам будет нашими сельхозтоваропроизводителями сделано. Конечно, Минсельхоз будет продолжать поддержку, мы планируем ее увеличивать", — заключил он.