МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") к концу года планирует достичь рекордного показателя валового надоя – более 140 тысяч тонн молока, что в 1,6 раза выше уровня прошлого года, следует из материалов холдинга. В России временно смягчили требования к маркировке молока

"К концу года агрохолдинг планирует достичь рекордного показателя валового надоя – более 140 тысяч тонн", — говорится в сообщении. По итогам 2021 года валовый надой увеличился на 22%, до 87,1 тысячи тонн, а на одну фуражную корову составил 14,5 тысячи килограмма.

По итогам девяти месяцев валовый надой на молочно-товарных комплексах агрохолдинга составил 108 тысяч тонн — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше сразу на 75%.

Согласно материалам холдинга, сегмент "Молочное животноводство" представлен хозяйством ПАО "Родина", расположенном в Каневском и Павловском районах Краснодарского края, которое располагает 23240 головами крупного рогатого скота.

"Молочный дивизион агрохолдинга "Степь" интенсивно развивается, инвестиции в этот сегмент бизнеса будут наращиваться. Сейчас в фокусе нашего внимания – селекционные исследования и работа над воспроизводством стада", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора по животноводству Александра Черечечи.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Ключевые направления деятельности — растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.