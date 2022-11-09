МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал поправку, которая обязывает собственников и пользователей земель для сельхозпроизводства сообщать о пожарах на них и оказывать содействие в их тушении. Новое ПО поможет вернуть в сельхозоборот заброшенные пашни, заявил эксперт

Собственники и другие лица, которые используют земельные участки для сельскохозяйственного производства, в случае обнаружения пожара на таком участке должны будут немедленно уведомить о нем пожарную охрану и оказывать ей содействие в его тушении.

Соответствующая поправка была поддержана комитетом в среду при подготовке ко второму чтению законопроекта о сокращении сроков отдельных процедур, связанных с предоставлением государственных и муниципальных земель. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 15 ноября.

Законопроект сокращает сроки принятия решений о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с 30 до 20 дней, а если схема расположения участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, то с 45 до 35 дней.

Правительство РФ рассчитывает, что ускорение этих процедур позитивно скажется на темпах реализации бизнесом новых проектов, а вместе с ранее предпринятыми шагами в сфере ипотеки будет способствовать "упрощению строительства индивидуального жилья нашими гражданами", пояснял в конце июня премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что закон должен будет вступить в силу с 1 марта 2023 года.