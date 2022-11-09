Минсельхоз: засеяно 17,5 миллиона гектар озимых, в основном хорошее и удовлетворительное состояние
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Аграрии РФ провели озимый сев более чем на 17,5 миллиона гектаров, или на 92% планируемой площади, при этом 95% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам заседания оперштаба при министерстве.
"Озимый сев проведен на площади более 17,5 миллиона гектаров. Как было отмечено на заседании, в настоящее время в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся порядка 95% посевов", — говорится в сообщении. В октябре министерство сообщало о планах увеличить площадь озимого сева в РФ на 0,6 миллиона гектаров (на 3,3%), до 19 миллионов гектаров. Таким образом, доля уже засеянной площади составляет около 92% от запланированной величины.
Отмечается, что участники заседания обсудили ход сезонных полевых работ, доведение средств господдержки до аграриев, а также ценовую ситуацию на продовольственном рынке. Как заявил на заседании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, урожай зерна на текущую дату собран с 95% площади, в объеме около 152 миллионов тонн; в активной фазе — сбор кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. Он также подчеркнул необходимость скорейшего доведения субсидий на производство и реализацию зерновых культур.
Особое внимание на совещании было уделено вопросам развития семеноводства. По словам министра, в этой сфере предстоит значительно нарастить возможности уже в ближайшие годы: так, целый комплекс мер разработан для стимулирования отечественной селекции, а импорт зарубежных семян планируется ограничить.
"До конца ноября регионам поставлена задача завершить формирование планов закупки семян отечественной селекции на 2023 год, а также проработать вопрос формирования специальных зон семеноводства, что позволит сделать селекционную работу более эффективной", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/Agriculture/20221109/838763740.html