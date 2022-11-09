МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Аграрии РФ провели озимый сев более чем на 17,5 миллиона гектаров, или на 92% планируемой площади, при этом 95% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам заседания оперштаба при министерстве. Минсельхоз предложил субсидировать перевозки зерна из двух округов

"Озимый сев проведен на площади более 17,5 миллиона гектаров. Как было отмечено на заседании, в настоящее время в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся порядка 95% посевов", — говорится в сообщении. В октябре министерство сообщало о планах увеличить площадь озимого сева в РФ на 0,6 миллиона гектаров (на 3,3%), до 19 миллионов гектаров. Таким образом, доля уже засеянной площади составляет около 92% от запланированной величины.

Отмечается, что участники заседания обсудили ход сезонных полевых работ, доведение средств господдержки до аграриев, а также ценовую ситуацию на продовольственном рынке. Как заявил на заседании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, урожай зерна на текущую дату собран с 95% площади, в объеме около 152 миллионов тонн; в активной фазе — сбор кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. Он также подчеркнул необходимость скорейшего доведения субсидий на производство и реализацию зерновых культур.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам развития семеноводства. По словам министра, в этой сфере предстоит значительно нарастить возможности уже в ближайшие годы: так, целый комплекс мер разработан для стимулирования отечественной селекции, а импорт зарубежных семян планируется ограничить.

"До конца ноября регионам поставлена задача завершить формирование планов закупки семян отечественной селекции на 2023 год, а также проработать вопрос формирования специальных зон семеноводства, что позволит сделать селекционную работу более эффективной", — говорится в сообщении.