МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа "Дамате", крупнейший в РФ производитель мяса индейки, запустила в Мокшанском районе Пензенской области второй из трех птицеводческих блоков в рамках проекта общей стоимостью 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. В Венгрии ограничили цены на яйца и картофель

"Первый аналогичный блок был запущен в 2021 году. С запуском второго блока общее число птичников увеличено до 64. Общее число посадочных мест составляет 1 миллион голов. После выхода на полную мощность ежегодный объем мяса составит более 22 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Совокупный объем инвестиций в проект составляет 5 миллиардов рублей, финансовым партнером выступает Россельхозбанк. В рамках проекта выполнен серьезный объем строительных работ, среди которых — устройство фундамента, установка металлоконструкций, возведение стенового и кровельного ограждений. В самих птичниках был произведен монтаж специализированного технологического оборудования.

Группа "Дамате" — крупнейший в РФ производитель мяса индейки. Группа также занимается производством утиного мяса и баранины, развивает молочное животноводство и выпуск молочной продукции. География деятельности — Пензенская (производство индейки и переработка молока), Тюменская (молочная переработка, проекты в области генетики), Ростовская области (производство индейки и мяса утки) и Северо-Кавказский федеральный округ (мясо баранины).

В 2021 году по сравнению в 2020 годом группа увеличила объем производства мяса индейки на 33%, до 200 тысяч тонн, а в 2022 году рассчитывала выйти на уровень в 230 тысяч тонн. Банк сельскохозяйственных земель компании в регионах присутствия насчитывает более 99 тысяч гектаров, из них земель в обработке – свыше 77 тысяч гектаров.