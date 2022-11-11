БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя — ПРАЙМ. Рекордный за всю историю Приамурья урожай сои в 1,6 млн. тонн собрали аграрии региона, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира. Минсельхоз рассчитывает на "достойный урожай" масличных в стране

"В этом году мы справились… с сельхоз сезоном очень достойно. Мы можем говорить о том, что только по сое у нас будет почти 1 млн 600 тысяч тонн — это абсолютный рекорд за всю историю Амурской области. Такого не было", — сказал губернатор.

Хозяйства хорошо подготовились к следующему полевому сезону. Они укомплектованы техникой, семенами, удобрениями, большое количество земли подготовлено, отметил глава области.

Стратегическая задача региона — 75% продукции, в первую очередь сои, перерабатывать в регионе и в этом есть хорошие подвижки, сказал Орлов.

"Ведем работу с крупным инвестором, который собирается здесь строить завод на 500 тысяч тонн переработки. Это в дополнение к тем которые уже работают — это в первую очередь масло-экстракционный завод "Амурский" в Белогорске. Там сегодня принимаются решения о строительстве третьей очереди", — сообщил губернатор.

Это даст дополнительные рабочие места, налоги и спрос на сельхозпродукцию.