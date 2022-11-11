МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Объем экспорта продукции российского АПК по итогам года снова превысит импорт, заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на международном форуме "Всемирный день качества — 2022". Экспорт из Германии в Россию снизился в сентябре

"Торговое сальдо у нас положительное. В этом году тоже у нас будет превышение экспорта над импортом", — сказала Лут.

Нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия РФ стала в позапрошлом году: тогда страна впервые в новой истории экспортировала продукции АПК больше, чем импортировала.

По словам Лут, сейчас объем экспорта продукции российского АПК в денежном выражении "больше на 13%, чем в прошлом году".

В конце сентября она давала оценку, что экспорт продукции АПК по итогам года может превысить 40 миллиардов долларов.

"Продукцию нашу любят. Нам надо только больше производить. Потому что спрос на нашу продукцию есть, несмотря на все политические вещи. Без еды жить невозможно. Поскольку мы можем производить больше за счет наших земельных ресурсов, нашу продукцию будут покупать", — заключила первый замминистра.