МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает отложить на год (до 2025 года) введение генетических паспортов растений в целях снижения административной и финансовой нагрузки на аграрный бизнес. Соответствующий законопроект кабмин внес в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента. В ГД поддержали обязанность пользователей сельхозземель сообщать о пожарах

Проект переносит на более поздний срок вступление в силу ряда норм новой редакции закона "О семеноводстве". Новый закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, а нормы об оформлении генетического паспорта на сорт или гибрид сельскохозяйственного растения – с 1 января 2024 года.

Этот паспорт оформляется, если молекулярно-генетический анализ не выявил в семенах генно-инженерно-модифицированных организмов, а также проведены испытания по хозяйственно полезным признакам или свойствам сорта или гибрида, которые включены в список, утвержденный правительством РФ. В паспорте должно указываться наименование сорта или гибрида, класс, категория, вид, подвид, генотип, белковые или ДНК-маркеры, идентифицирующие сорт семян.

Законопроект, не меняя срок вступления в силу нового закона о семеноводстве, переносит начало действия его норм об оформлении генетических паспортов на 1 января 2025 года.

Одновременно с 1 сентября 2023 на 1 сентября 2025 года откладывается введение норм, касающихся оформления генетического паспорта за счет средств заявителя, а также ведения единой базы генетических паспортов стандартных образцов семян сортов и гибридов и формирования банка таких образцов в порядке, утвержденном кабмином. Новое ПО поможет вернуть в сельхозоборот заброшенные пашни, заявил эксперт

Кроме того, с 1 сентября 2023 на 1 сентября 2024 года переносится срок вступления в силу норм об утверждении порядка хранения, производства и использования семян и об уплате госпошлины за рассмотрение заявок на внесение сведений в госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Приостановка уплаты такой госпошлины позволит избежать дополнительной нагрузки на отечественных селекционеров, а также удержать в текущих условиях иностранных производителей на территории РФ. К моменту вступления закона в силу это в совокупности обеспечит в России "достаточный объем семян, особенно сахарной свеклы (в настоящее время используется около 2% семян отечественной селекции)", сказано в пояснительной записке.

Снижение финансовой нагрузки на аграриев и отсрочка требований к хранению, производству, использованию семян сельскохозяйственных растений, а также к генетической паспортизации их сортов и гибридов, "позволит усилить работу по созданию новых сортов, а также обеспечить наращивание объемов семенного материала, что в условиях логистических трудностей даст возможность провести посевную кампанию", отмечается там же.