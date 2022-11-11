МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества".

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Британия разрешила предоставление услуг для поставок удобрений из России

Предельные цены минеральных удобрений более года назад были добровольно зафиксированы производителями, но теперь формируются в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривают поэтапную индексацию — на 5% с 1 июня, на 5-10% — с 1 сентября и на 8,4-8,6% — с 1 декабря.

"Индексации цен для внутреннего потребления в этом году не будет (индексация должна была произойти в декабре), мы это решение перенесли на следующий год", — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.