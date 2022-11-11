МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Власти РФ могут сохранить систему квотирования экспорта удобрений на начало 2023 года, а дальнейшие решения по регулированию принять весной, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества". Названа дата отправки в Африку первой партии переданных Россией удобрений

"Существующая система квотирования может также сохраниться на начало 2023 года, а весной тогда будем принимать дальнейшие решения", — сказал он.

Квоты на вывоз минеральных удобрений, согласно ранее официально озвученному решению кабмина, были продлены до конца 2022 года. При этом они не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию.