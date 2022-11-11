МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 11 ноября составил 36,585 тысячи тонн на общую сумму 526,539 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Минсельхоз Турции рассчитывает отправлять российское зерно бедным странам

На торгах в пятницу было закуплено 20,115 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 308,275 миллиона рублей, 9,72 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 143,428 миллиона рублей и 6,75 тысячи тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2022 года на сумму 74,837 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату было закуплено 1,593 миллиона тонн зерна на 24,017 миллиарда рублей. На следующей неделе торги по расписанию пройдут 14, 15, 16, 17 и 18 ноября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.