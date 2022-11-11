МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Экспорт пшеницы из РФ в июле-ноябре 2022 года, или за первые четыре месяца 2022-2023 сельскохозяйственного года, составит около 20,2 миллиона тонн, на 9,2% больше, чем за тот же период 2021-2022 сельхозгода, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса". Пошлина на экспорт российской пшеницы сократится с 16 ноября

"Экспорт пшеницы в июле-ноябре 2022 года впервые с начала сезона превысит уровень прошлого года (на 1,7 миллиона тонн) и составит около 20,2 миллиона тонн", — говорится в материалах аналитического центра железнодорожного оператора "Русагротранс" (их приводит журнал "поле.рф", компании входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна). В июле-ноябре 2021 года экспорт пшеницы из РФ составлял 18,5 миллиона тонн.

В свою очередь оценка экспорта пшеницы за первую декаду ноября составляет 1,4 миллиона тонн, вдвое превышая уровень прошлого года, а за весь ноябрь, включая ЕАЭС, находится в диапазоне 5-5,2 миллиона тонн.

Эксперты отмечают, что экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеина, FOB) с поставкой в ноябре-декабре выросли за последнюю неделю в среднем до 317 долларов за тонну — на 2 доллара, или на 0,6%.

Аналитики "Русагротранса" считают, что урожай пшеницы в России в чистом весе составит 101,5 миллиона тонн, а валовый сбор зерна в целом — 154 миллиона тонн. В настоящее время уборочная кампания в стране завершается: министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил в среду, что урожай зерна собран с 95% площади, в объеме около 152 миллионов тонн.