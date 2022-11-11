БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк выделят около одного миллиарда евро на развитие специальных "маршрутов солидарности", предназначенных в том числе для вывоза сельхозпродукции с Украины, говорится в сообщении Еврокомиссии. Республиканцы сократят расходы США на поддержку Украины, считает эксперт

"Один миллиард евро собран на маршруты солидарности, чтобы повысить глобальную продовольственную безопасность и дать спасательный круг экономике Украины", — говорится в сообщении. Еврокомиссия пишет, что созданные в мае текущего года "маршруты солидарности являются важными коридорами для украинского экспорта сельскохозяйственной продукции, а также экспорта и импорта других товаров".

"Европейская комиссия в срочном порядке выделит гранты в размере 250 миллионов евро на развитие маршрутов солидарности. В краткосрочной перспективе мы будем поддерживать быстрые улучшения, в частности, с мобильным оборудованием, чтобы сократить время ожидания и улучшить движение через пограничные пункты и пути доступа к ним. Для среднесрочной перспективы мы задействуем Фонд соединения Европы и 50 миллионов евро для поддержки развития инфраструктуры, необходимой для дальнейшего увеличения пропускной способности маршрутов солидарности", — говорится в релизе.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует к концу 2023 года инвестировать до 300 миллионов евро в проекты, отвечающие целям "маршрутов солидарности", сообщается в нем. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен инвестировать 300 миллионов евро в эти "маршруты" в 2022-2023 годах. Группа Всемирного банка готовится выделить до 100 миллионов долларов в следующем году на ремонт поврежденной железнодорожной и автодорожной инфраструктуры.

С момента создания "маршрутов солидарности" более 15 миллионов тонн украинских сельскохозяйственных товаров, таких как зерновые, масличные культуры, было экспортировано автомобильным, железнодорожным транспортом, а также через порты Черного моря и Дуная, заявляет Еврокомиссия. "Кроме того, с августа Черноморская зерновая инициатива помогла перезапустить отгрузки зерна из черноморских портов Украины", — говорится в релизе.

В совокупности эти инициативы позволили экспортировать около 25 миллионов тонн украинского зерна, масличных культур и сопутствующих товаров в период с мая по конец октября, пишет ЕК.