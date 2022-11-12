ЖЕНЕВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Консультации по "продуктовой сделке" между Россией и ООН, состоявшиеся в пятницу в Женеве, были детальными и полезными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, возглавлявший российскую делегацию на переговорах. В ООН заявили, что миру нужна российская агропродукция

"Вчерашние консультации были положительными, долгими, полезными и детальными. В первую очередь мы говорили о выполнении тех соглашений, которые, как известно, были достигнуты в Стамбуле 22 июля", — сказал Вершинин.

По его словам, на встрече обсуждались все аспекты реализации Стамбульских соглашений — меморандума о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции и черноморской инициативы по вывозу украинского зерна.

"Мы подробно обсудили все аспекты реализации этих соглашений с упором на то, что с учетом их взаимосвязанности основное значение мы придаем именно соглашению между Российской Федерацией и секретариатом ООН", — сказал дипломат.

Несмотря на это, Вершинин подчеркнул, что Москва еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки и обязательно учтет теракты в Крыму и Севастополе, инициированные Украиной, а также ход реализации меморандума России и ООН. Он заявил, что назначение грузов, идущих по гуманитарному коридору, "подчас вызывает вопросы".

"Эти грузы, по нашей оценке, которая основана на информации ООН, в первую очередь направляются в страны Европейского союза и Турцию. Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за нее возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьет в глаза", — сказал он. Россия намерена добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

"Мы предлагаем посмотреть, какая конечная цель этих погрузок. Если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке — это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны", — заявил дипломат.

Он также выразил неудовлетворение от лица России в отношении того, как выполняется меморандум с ООН, и призвал принять меры, обеспечивающие доступ продовольствия из РФ на мировые рынки.

"Мы не раз говорили, что мы не удовлетворены тем, как выполняется этот меморандум, и мы настойчиво подчеркиваем необходимость ускорения принятия всех мер, в первую очередь секретариатом ООН и ооновскими представителями, с тем, чтобы реальный доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки был обеспечен", — сказал Вершинин, особо отметив, что "иначе все разговоры о том, что якобы без этого продовольственная безопасность, особенно в нуждающихся странах, под угрозой, не являются справедливыми и, скорее всего, лицемерными".

Дипломат сообщил, что в европейских портах под арестом находится до 280 тысяч тонн российских минеральных удобрений. По его словам, на фоне этого Россия выступила с инициативой безвозмездной передачи арестованных удобрений в беднейшие страны.

"Несмотря на то, что мы сказали о возможности безвозмездных поставок этих удобрений, арестованных сегодня в некоторых европейских портах, до сих пор, по сути, мало что сделано или почти ничего", — заявил Вершинин.

Наконец, замглавы подчеркнул, что Россия призывает использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия, и не исключил новых консультаций с ООН по данному вопросу.

"В том, что касается выполнения меморандума Россия-секретариат ООН, такие встречи, на мой взгляд, полезны и нужны, тем более что эти договоренности заключены на три года", — заключил замглавы российского внешнеполитического ведомства, отметив, что "речь идет о том, что мы работаем в интересах обеспечения продовольственной безопасности. Работаем на деле, а не на словах".