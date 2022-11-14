КРАСНОДАР, 14 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о рекордном урожае винограда за всю историю региона, краевые аграрии собрали 280 тысяч тонн ягод. Россиянам дали совет, когда закупать алкоголь на Новый год

"Наши аграрии собрали 280 тысяч тонн винограда. Это рекордный урожай за всю историю Кубани. Почти 75% всей ягоды приходится на Темрюкский район. Остальное собрали в Анапе, Новороссийске, Крымске и Геленджике", — написал губернатор в Telegram-канале.

Кондратьев уточнил, что до этого самым урожайным считался 1986 год — аграрии собрали 263 тысячи тонн ягоды.

"Достичь рекордных показателей в этом году удалось за счет новых плантаций — четыре года назад в крае заложили две тысячи гектаров виноградников", — добавил глава региона.