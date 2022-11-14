Кубанские аграрии собрали рекордный для региона урожай винограда в 280 тысяч тонн
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КРАСНОДАР, 14 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о рекордном урожае винограда за всю историю региона, краевые аграрии собрали 280 тысяч тонн ягод.
"Наши аграрии собрали 280 тысяч тонн винограда. Это рекордный урожай за всю историю Кубани. Почти 75% всей ягоды приходится на Темрюкский район. Остальное собрали в Анапе, Новороссийске, Крымске и Геленджике", — написал губернатор в Telegram-канале.
Кондратьев уточнил, что до этого самым урожайным считался 1986 год — аграрии собрали 263 тысячи тонн ягоды.
"Достичь рекордных показателей в этом году удалось за счет новых плантаций — четыре года назад в крае заложили две тысячи гектаров виноградников", — добавил глава региона.