МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вопрос о продлении продуктовой сделки могут обсудить в контактах с Россией в кулуарах саммита "Большой двадцатки", заявил российский замминистра иностранных дел Александр Грушко. Песков назвал переговоры России и ООН по "зерновой сделке" конструктивными

"Что касается "зерновой сделки", то сейчас центр мировой политики переместился на Бали, поэтому, конечно, нельзя исключать каких-то обменов мнениями и обсуждения этой темы на полях встречи "двадцатки", — сказал заместитель главы ведомства.

Саммит "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.