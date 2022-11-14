МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции на 26% за первые три квартала по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 6 миллиардов долларов, и по итогам года поставки на внешние рынки превысят 8 миллиардов, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Экономист предупредила о риске отложенного роста цен в Белоруссии

"По итогам (первых — ред.) девяти месяцев экспорт составил 6 миллиардов долларов, на 26% больше уровня прошлого года. В этом году мы однозначно перешагнем цифру в 8 миллиардов долларов", — сказал министр на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Также, говоря об экспорте, глава минсельхозпрода сообщил, что традиционно его основу составляет мясомолочная продукция. "Зерно мы экспортировать не будем, эта позиция важна нам самим", — подчеркнул глава министерства, комментируя высокий урожай в текущем году.

"Полевые работы подходят к финишу… Мы увеличили валовый сбор зерна, зернобобовых культур почти на 1,5 миллиона тонн, остановились на цифре 8 миллионов 150 тысяч тонн, это – рост на 23% к уровню прошлого года. Крестоцветных, в частности, рапса сложился неплохой вал – 934 тысячи тонн, на 13% рост. Да и по другим культурам сложилась неплохая ситуация на поле: гречки собрали почти в два раза больше, 47 тысяч тонн, просо – 27 тысяч против 16 тысяч в прошлом году", — сообщил Брыло.

По его словам, на данный момент также собрано более 1 миллиона тонн картофеля по сравнению с 878 тысячами за тот же период в прошлом году, урожай сахарной свеклы составит около 4,3 миллиона, собрано 160 тысяч тонн льнотресты. Министр подчеркнул, что этот урожай поможет обеспечить продовольственную безопасность страны.

В прошлом году экспорт белорусской сельхозпродукции составил 6,7 миллиарда долларов, что на 17,3% больше показателя 2020 года. Белоруссия ранее ставила задачу нарастить экспорт продовольствия и сельхозпродукции до 8 миллиардов долларов к 2025 году.