РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя — ПРАЙМ. Аграрии Калмыкии завершили уборку картофеля и овощей с показателем в 10,9 тысячи тонн, что превышает прошлогодний показатель, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. На Кубани собрали рекордный урожай винограда

"Валовый сбор урожая (картофеля и овощей) составил 10,9 тысячи тонн, что на 500 тонн больше урожая аналогичного периода прошлого года", — написал он в Telegram.

Он отметил, что перед сельхозтоваропроизводителями стоят важные задачи, в том числе по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны, расширению объемов и ассортимента продукции.

"Для поддержки аграрного сектора ежегодно выделяем значительные средства. В этом году Минсельхоз Калмыкии предоставил субсидию сельскохозтоваропроизводителям на возмещение части затрат в размере 10,6 миллиона рублей", — отметил Хасиков.

В следующем году, по его данным, финансирование будет направлено не только на возмещение части затрат посевов плодоовощной продукции, но и на обеспечение отрасли в целом. По мнению Хасикова, это поможет фермерам в оптимальные сроки завершить всю намеченную работу, и уже к концу 2023 года выйти на еще более высокие показатели.