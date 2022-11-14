МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 9 ноября составил 949,7 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%, сообщает Минсельхоз. Минсельхоз просубсидирует выращивание крупного рогатого скота

"По состоянию на 9 ноября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 949,7 миллиарда рублей. Это на 39% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 646,6 миллиарда рублей, Сбербанком – 303,1 миллиарда.

В сообщении уточняется, что за аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 684,5 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 486,8 миллиарда рублей, Сбербанка – 197,7 миллиарда рублей.