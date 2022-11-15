МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил включить в продуктовую сделку порты в Николаевской области, следует из его видеообращения на саммите "Большой двадцатки".
"Я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты "Николаев" и "Ольвия", — заявил Зеленский.
Он добавил, что украинская сторона поддерживает идею бессрочного продления договоренностей.
По словам Зеленского, Киев в рамках продуктовой сделки поставил более десяти миллионов тонн агропродукции и может нарастить экспорт.
В настоящий момент продукция вывозится из портов в Одесской области.
Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали многосторонние соглашения, которые снимают ограничения на поставку российских сельхозпродуктов и предполагают оказание Москвой содействия вывозу украинского зерна.