МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил включить в продуктовую сделку порты в Николаевской области, следует из его видеообращения на саммите "Большой двадцатки". США, ЕС и Британия призвали продлить зерновую сделку

"Я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты "Николаев" и "Ольвия", — заявил Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона поддерживает идею бессрочного продления договоренностей.

По словам Зеленского, Киев в рамках продуктовой сделки поставил более десяти миллионов тонн агропродукции и может нарастить экспорт.

В настоящий момент продукция вывозится из портов в Одесской области.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали многосторонние соглашения, которые снимают ограничения на поставку российских сельхозпродуктов и предполагают оказание Москвой содействия вывозу украинского зерна.