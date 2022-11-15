МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский агробизнес не против продления продуктовой сделки, но интересы страны в этом случае никоим образом не должны ущемляться, а выполнение договоренностей должно строго контролироваться, сообщили РИА Новости руководители отраслевых союзов. Казахстан оценил идею снизить тарифы на транзит зерна

В июле представители России, Турции, Украины и ООН договорились о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября. Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна — нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.

"(Соглашение — ред.) надо продлевать, но при условии, чтобы права России, национальные интересы были не ущемлены", — заявил РИА Новости руководитель Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Он обратил внимание на то, что в ходе действующего сейчас соглашения интересы РФ ущемлялись, так как вывозилось украинское зерно, а экспорт отечественной продукции всячески ограничивался. Кроме того, несмотря на планы поставлять продовольствие, в том числе зерно, в беднейшие страны Африки, в первую очередь поставки шли в европейские страны.

"У нас значительно больше потенциал, чем у Украины, но коридор открываем, они возят, а мы получаем ограничения — это касается и минеральных удобрений, и нашей продукции. У нас хороший урожай, но все делают для того, чтобы ограничить экспорт. А так как цена на внутреннем рынке низкая, это создает огромные трудности для наших сельхозпроизводителей… Мы за то, чтобы международные соглашения были, но и за то, чтобы они выполнялись, а наши интересы соблюдались. Если это помогает, мы — за, если нет — зачем нужна сделка?" — заявил Плотников.

В свою очередь, председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, комментируя необходимость продления зерновой сделки и заявление премьер-министра Индии, также указал на необходимость снять скрытые ограничения на экспорт зерна из России. "Мы уже говорили, что мы не боимся конкуренции. Единственное что нас беспокоит — снятие скрытых санкций с экспорта российского зерна", — сказал Зернин.