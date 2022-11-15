МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия экспортировала в африканские и азиатские страны 10,5 миллионов тонн зерна, из них около восьми миллионов тонн — пшеница, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. США и Турция поддержали продление "зерновой сделки"

"Мы, тем не менее, несмотря на все эти сложности и санкционные ограничения, уже вывезли 10,5 (миллиона — ред.) тонн зерна, в основном пшеницы — около 8 миллионов тонн, 60% примерно в Азию и около 40% в африканские страны", — сказал глава внешнеполитического ведомства по итогам саммита "Большой двадцатки".

Лавров также сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "клятвенно" заверил, что выполнение продуктовой сделки является для него приоритетным вопросом.

"Сегодня генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Евросоюз, в них изложены благие намерения", — отметил министр.

По его словам, важны не "бумаги" а реализация части сделки в отношении экспорта российской агропродукции на практике.