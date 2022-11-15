МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 15 ноября составил 32,265 тысячи тонн на общую сумму 479,632 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Лавров назвал объем экспорта российского зерна в Африку и Азию

На торгах во вторник было закуплено 19,71 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 305,207 миллиона рублей, 11 475 тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 162,427 миллиона рублей и 1,08 тысячи тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2022 года на сумму 11,999 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату было закуплено 1,665 миллиона тонн зерна на 25,096 миллиарда рублей. На текущей неделе торги по расписанию пройдут 16, 17 и 18 ноября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.