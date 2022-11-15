МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею, согласован соответствующий ветеринарный сертификат, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Россияне стали значительно больше покупать продукции для животных

"Россельхознадзор совместно с министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Республики Корея (MAFRA) согласовал ветеринарный сертификат на ввоз из России в восточноазиатское государство кормов для домашних животных", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с законом об управлении кормами Республики Корея импортер перед ввозом продукции должен обратиться в местные органы власти с заявкой на регистрацию кормовых ингредиентов. Соответственно, и продукция может быть экспортирована только при наличии такого сертификата.

Кроме того, запрещен ввоз кормов, содержащих ингредиенты, произведенные из животноводческой продукции, импорт которой запрещен в Южную Корею в соответствии с ветеринарными требованиями, заключает Россельхознадзор.