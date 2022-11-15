МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. РФ сохраняет прогноз экспорта зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году на уровне 50 миллионов тонн, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В Минэкономразвития одобрили увеличение квоты на экспорт зерна в 2023 году

"Прогноз по экспорту мы не корректируем", — сообщила Абрамченко.

По данным Минсельхоза РФ, озвученным на прошлой неделе, в России уже собрано 152 миллионов тонн зерна. Экспортный потенциал зерна в текущем сезоне министерство оценивало более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.

"Что касается экспорта, то, несмотря на санкционное давление, логистические, финансовые ограничения, экспорт приблизительно на уровне прошлого года", — добавила она. Российский агробизнес призвал соблюдать интересы страны в "зерновой сделке"

По ее словам, в прошлом году на эту же дату РФ экспортировала 15,6 миллиона тонн зерна, на сегодняшний день — 15,7 миллиона тонн; в том числе 13,4 миллиона тонн пшеницы в этом году, и в прошлом году — 13 миллионов тонн.

Абрамченко также напомнила о недавнем решении, принятом подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции об увеличении квоту на экспорт зерна из РФ до 25,5 миллиона тонн. По ее словам, квота начнет действовать с той же даты, что и год назад — с 15 февраля до конца сезона, то есть до 30 июня.

Что касается сбора зерна, то на сегодняшний день его собрано более 152 миллионов тонн, добавила вице-премьер.

"Я думаю, что в пределах этой величины будет результат урожая текущего сельскохозяйственного года. 105 миллионов тонн — это данные по пшенице (сбора на текущий момент — ред.)", — добавила Абрамченко.