МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Венесуэла предоставит Ирану 500 тысяч гектаров плодородных земель для посевов и разведения скота, сообщил министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкес по итогам заседания межправкомиссии двух стран. В ГД одобрили расширение возможностей бизнеса по аренде земли

"Венесуэла предоставляет Ирану 500 тысяч гектаров плодородных земель для посевов и разведения скота любого типа", — сказал он.

В ходе встречи страны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, технологий, здравоохранения, образования, транспорта, туризма, сельского хозяйства.

"Мы довольны результатами заседания комиссии, мы увидим в будущем рост товарообмена между Ираном и Венесуэлой", — добавил министр.

В середине августа президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна готова предложить иностранным инвесторам земли для открытия производств, уже есть заинтересованные бизнесмены.