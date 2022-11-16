МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировой урожай в 2023 году во многом зависит от российских удобрений, страны Запада понимают это, но не торопятся снимать санкции, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Урожай картофеля и овощей в Калмыкии превысил прошлогодний объем

"На саммите вчера много говорили о том, что необходимо обеспечить доступ к удобрениям, особенно те страны, которые занимаются сельским хозяйством. А удобрения — это во многом экспортный товар Российской Федерации. Так вот, сами понимая то, что не хватает удобрений, и урожай следующего года может оказаться под большим вопросом, тем не менее, не торопятся снимать те санкции, ограничения, которые есть в отношении российских предпринимателей", — сказал министр в интервью газете "Известия".

По его словам, ограничения нужно снять как можно быстрее. "Я думаю, что все это осознают и в конечном счете к этому все придут: что необходимо снимать санкции, которые были введены в отношении России", — полагает Силуанов.

"Потому что без их снятия мировая экономика, как мы видим, может оказаться в большой рецессии. Растет и инфляция, снижаются и темпы экономического роста. Поэтому ограничения мешают более быстрой динамике", — пояснил глава Минфина.

При этом Россия, по его словам, полностью обеспечивает себя необходимыми ресурсами. "Что Россия? Тепло — свое, электроэнергия — своя, газ — свой, коммунальные услуги растут в меру инфляции. Поэтому мы себя обеспечиваем в полном объеме", — отметил министр.