МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. России в ближайшее десятилетие стоит ориентировать аграрный экспорт на государства с существенными ростом населения — Индию, страны Африки и Ближнего Востока, считает руководитель отдела исследований аграрных рынков Института аграрных исследований НИУ "ВШЭ" Наталья Карлова. Лавров назвал объем экспорта российского зерна в Африку и Азию

"Прежде всего Россия должна ориентировать свой экспорт на те страны, где будут ожидаться существенные темпы роста численности населения – это Индия, страны Африки к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка", — сказала Карлова в ходе Аграрного форума "Ведомостей".

Между тем, из-за специфики рациона питания местного населения, сосредоточенного на зерновых и других базовых продуктах, ориентация аграрного экспорта РФ в этом направлении будет сдерживать развитие поставок продукции товаров с более высокой добавленной стоимостью, заметила она.

Карлова также обратила внимание на экспорт растительного масла – позицию, которая занимает существенную долю в структуре российского экспорта. "Учитывая, что в Китае и других основных странах-потребителях будет существенное замедление роста спроса на растительное масло, то потенциал дальнейшего развития поставок в эти страны российского экспорта ограничен, и нужно искать какие-то другие рынки и диверсифицировать географию поставок", — заметила эксперт.

Существенный тренд, по ее словам, это повышение эффективности производства в мировом сельском хозяйстве; но поскольку из-за санкций доступ производителей РФ к импортным технологиям и оборудованию сильно ограничен, это "будет негативно влиять на производственный и экспортный потенциал в российском аграрном секторе".

Что касается ценовом конъюнктуры, заметила Карлова, то в предстоящее десятилетие мировые цены в реальном выражении возобновят долгосрочную тенденцию к снижению; если на этом фоне будет продолжаться рост цен на ресурсы и ограничения на импорт, такая ситуация "затруднит для производителей перенос издержек в конечную цену продукта, соответственно, и для экспортеров".