Эксперт Карлова назвала Индию, Африку и ближний Восток приоритетом агроэкспорта России
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. России в ближайшее десятилетие стоит ориентировать аграрный экспорт на государства с существенными ростом населения — Индию, страны Африки и Ближнего Востока, считает руководитель отдела исследований аграрных рынков Института аграрных исследований НИУ "ВШЭ" Наталья Карлова.
"Прежде всего Россия должна ориентировать свой экспорт на те страны, где будут ожидаться существенные темпы роста численности населения – это Индия, страны Африки к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка", — сказала Карлова в ходе Аграрного форума "Ведомостей".
Между тем, из-за специфики рациона питания местного населения, сосредоточенного на зерновых и других базовых продуктах, ориентация аграрного экспорта РФ в этом направлении будет сдерживать развитие поставок продукции товаров с более высокой добавленной стоимостью, заметила она.
Карлова также обратила внимание на экспорт растительного масла – позицию, которая занимает существенную долю в структуре российского экспорта. "Учитывая, что в Китае и других основных странах-потребителях будет существенное замедление роста спроса на растительное масло, то потенциал дальнейшего развития поставок в эти страны российского экспорта ограничен, и нужно искать какие-то другие рынки и диверсифицировать географию поставок", — заметила эксперт.
Существенный тренд, по ее словам, это повышение эффективности производства в мировом сельском хозяйстве; но поскольку из-за санкций доступ производителей РФ к импортным технологиям и оборудованию сильно ограничен, это "будет негативно влиять на производственный и экспортный потенциал в российском аграрном секторе".
Что касается ценовом конъюнктуры, заметила Карлова, то в предстоящее десятилетие мировые цены в реальном выражении возобновят долгосрочную тенденцию к снижению; если на этом фоне будет продолжаться рост цен на ресурсы и ограничения на импорт, такая ситуация "затруднит для производителей перенос издержек в конечную цену продукта, соответственно, и для экспортеров".
https://1prime.ru/Agriculture/20221116/838846973.html