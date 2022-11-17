МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Аммиакопровод Тольятти-Одесса может начать работу, продуктовая сделка включает в себя основания для поставок по нему, однако транзит нельзя обставлять предварительными условиями. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. ООН зафрахтовала первое судно для отправки российских удобрений в Африку

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали многосторонние соглашения по экспорту российской и украинской агропродукции на мировой рынок. По словам Вершинина, беспрепятственный транзит аммиака является частью сделки.

"Таким образом, документальная основа для вывоза аммиака, в том числе через Черное море, имеется. В частности, это касается аммиакопровода "Тольятти-Одесса"… По имеющейся информации, трубопровод находится в исправном состоянии и технически может быть перезапущен. При этом следует отметить, что речь идет об исключительно коммерческом проекте, который не должен обставляться никакими предварительными условиями", — подчеркнул замглавы ведомства.

Он добавил, что поставки по трубопроводу могут ежегодно обеспечивать производство около 12 миллионов тонн удобрений и, таким образом, "накормить" около 100 миллионов человек.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля.

Вершинин также отметил, что западные санкции привели к сокращению экспорта российских удобрений на 38 процентов в марте-сентябре.

"Страны-импортеры недополучили 8 миллионов тонн продукции, которой достаточно для производства 25 миллионов тонн продовольствия, чтобы накормить 105 миллионов человек", — пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что российские поставщики продолжают сталкиваться с ограничениями и запретительными условиями страхования, фрахта и проведения банковских платежей.

Кроме того, санкции не позволяют разблокировать агропордукцию, застрявшее в портах европейских стран. Так, Латвия по политическим причинам не позволяет России отправить удобрения в Африку, подчеркнул Вершинин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:30 мск.