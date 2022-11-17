МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил сообщение министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова о продлении продуктовой сделки на 120 дней. На Украине заявили о продлении "продуктовой сделки"

"Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с (генсеком ООН) Антониу Гутеррешем и (президентом Турции) Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официального оглашения от партнеров – ООН и Турции", — отметил он в Twitter.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашения о вывозе российской и украинской агропродукции на мировой рынок.

Срок действия договора истекает 19 ноября.