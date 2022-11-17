МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш поприветствовал желание всех сторон продлить действие "зерновой сделки", следует из его заявления журналистам. Зеленский подтвердил информацию о продлении "зерновой сделки"

"Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", — сказано в тексте.

Гутерреш добавил, что организация готова работать над устранением всех препятствий для поставок российской сельхозпродукции.

В заявлении также подчеркивается приверженность ООН поддержке Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле для обеспечения его бесперебойной работы.

Генсек добавил, что сделка продемонстрировала важность осторожной дипломатии при поиске многосторонних решений.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашения о вывозе российской и украинской агропродукции на мировой рынок.

Срок действия сделки истекает 19 ноября.

Ранее украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что продуктовую сделку продлят на 120 дней.