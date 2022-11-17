МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш поприветствовал желание всех сторон продлить действие "зерновой сделки", следует из его заявления журналистам.
"Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", — сказано в тексте.
Гутерреш добавил, что организация готова работать над устранением всех препятствий для поставок российской сельхозпродукции.
В заявлении также подчеркивается приверженность ООН поддержке Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле для обеспечения его бесперебойной работы.
Генсек добавил, что сделка продемонстрировала важность осторожной дипломатии при поиске многосторонних решений.
Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашения о вывозе российской и украинской агропродукции на мировой рынок.
Срок действия сделки истекает 19 ноября.
Ранее украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что продуктовую сделку продлят на 120 дней.