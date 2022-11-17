МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Участники "черноморской инициативы" договорились продлить договоренности на 120 дней, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Генсек ООН поприветствовал согласие на продление "зерновой сделки"

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашения о вывозе российской и украинской агропродукции на мировой рынок.

Срок действия сделки истекает 19 ноября.

На вопрос издания о принятии решения о продлении "зерновой сделки" собеседник ответил: "Да, согласились".

Ранее украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что продуктовую сделку продлят на 120 дней.