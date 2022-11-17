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2022-11-17T11:38:48+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20221117/838852392.html
Источник сообщил о продлении "продуктовой сделки"
Сельское хозяйство
Новости
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Участники "черноморской инициативы" договорились продлить договоренности на 120 дней, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в... ПРАЙМ, 17.11.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, продуктовая сделка, россия, украина, турция, оон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Участники "черноморской инициативы" договорились продлить договоренности на 120 дней, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашения о вывозе российской и украинской агропродукции на мировой рынок.
Срок действия сделки истекает 19 ноября.
На вопрос издания о принятии решения о продлении "зерновой сделки" собеседник ответил: "Да, согласились".
Ранее украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что продуктовую сделку продлят на 120 дней.