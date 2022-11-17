МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 17 ноября составил 26,055 тысячи тонн на общую сумму 396,477 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки"

На торгах в четверг было закуплено 13,905 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 218,649 миллиона рублей и 12,15 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 177,829 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату было закуплено 1,714 миллиона тонн зерна на 25,841 миллиарда рублей. На текущей неделе торги по расписанию пройдут 18 ноября, на предстоящей — 21, 22 и 23 ноября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.