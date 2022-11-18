МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировой рынок продовольствия должен быть предсказуем и свободен от санкций, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков. В ФАО не назвали сроки окончания всемирного продовольственного кризиса

"Позиция ФАО сводится к тому, что крайне важно обеспечить бесперебойность поставок на мировой рынок продовольствия, удобрений, энергоносителей, семян и посадочного материала. ФАО – рыночная организация. Мы все годы своего существования выступаем за транспарентность рынка, за его предсказуемость, за отказ от всякого рода ограничительных мер, будь то эмбарго, квоты, санкции, контрсанкции, тарифные неподъемные барьеры", — сказал он.

Кобяков подчеркнул, что "условия нормального функционирования рынка будут оказывать благоприятное воздействие как на сферы производства, так и на сферу потребления".

Он напомнил, что в качестве конкретной меры в этом году ФАО предложила странам-донорам, "Большой семерке", "Большой двадцатке", международным финансовым учреждениям, системе Всемирного банка создать глобальный механизм финансирования импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья (FIFF). По словам Кобякова, фонд будет создан в соответствии с правилами Всемирного банка и Всемирного валютного фонда и "позволит частично снять чрезмерную нагрузку на бюджеты государств, которые полностью зависят от закупок на мировых рынках, которые относятся по классификации ООН к странам с низкими доходами и доходами ниже среднего уровня".

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