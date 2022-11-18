МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Аналитический центр "Совэкон" понизил прогноз урожая подсолнечника в РФ в этом году до 16,1 миллиона тонн, то есть примерно на 5% по сравнению со своей первоначальной оценкой, в связи с серьезными задержками при уборке, сообщается в отчете центра. Силуанов сообщил об угрозе мировому урожаю в 2023 году

"Прогноз урожая подсолнечника в России снижен на 0,9 миллиона тонн, до 16,1 миллиона тонн. Оценка пересмотрена в связи с серьезными задержками при уборке урожая в Центральном и Поволжском федеральных округах", — говорится в отчете.

По данным экспертов, на 10 ноября в РФ было намолочено 11,6 миллиона тонн подсолнечника на площади 6,4 миллиона гектаров, тогда как годом ранее к этому времени было убрано 15,1 миллиона тонн — с площади 9,5 миллиона га.

"Доля обмолоченных посевных площадей в целом по России составляет всего 64% против 90-95% в предыдущие годы. Последний раз такие низкие темпы уборки были зафиксированы в 2017 году, когда в итоге неубранными остались 15% площадей", — отмечают эксперты.

Аналитики предполагают, что уборка заметной части урожая затянется на месяцы, а закончится лишь после зимы, что приведет к серьезному снижению урожайности и потерям. По их мнению, ухудшение перспектив нового урожая и медленная уборка при относительно высоких ценах на масло в ближайшее время приведут к стабилизации цен на подсолнечник: так, на прошлой неделе средние цены на подсолнечник на европейской части России опустились до 21,05 тысячи рублей за тонну (без НДС), что на 57% ниже пика марта, следует из ценового мониторинга центра.

Согласно данным Росстата, в прошлом году посевные площади под подсолнечник (на зерно) в хозяйствах всех категорий составили 9,738 миллиона гектаров (на 14% больше, чем в 2020 году). А валовый сбор семян подсолнечника (в весе после доработки) обновил рекорд 2019 года, составив 15,538 миллиона тонн (на 16,7% выше, чем в 2020 году).