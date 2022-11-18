МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 ноября включительно составит 2735,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2430 рубля, кукурузы — 193,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Цены на пшеницу упали на фоне продления зерновой сделки

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 312,5 доллара за тонну, на ячмень — при цене 286,7 доллара, на кукурузу — при цене 233,9 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 22 ноября включительно составляет 2922,1 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2686,7 рубля, кукурузы — 447,5 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.