МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может поставить на экспорт 43,5 миллиона тонн пшеницы, обновив исторический рекорд, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса". В России снизили пошлину на экспорт пшеницы с 23 ноября

"Текущие темпы, активное расширение географии поставок и потенциал экспорта пшеницы свидетельствуют о том, что вывоз пшеницы в сезоне 2022-2023 может достигнуть 43,5 миллиона тонн, что станет историческим рекордом, а вывоз зерна с учетом зернобобовых и муки может достичь 57 миллионов тонн", — говорится в материалах (их приводит журнал "поле.рф", компании входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна).

В настоящее время сезоном рекордного экспорта считаются 2017-2018 сельхозгода (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года), когда общий экспорт зерновых культур составил 52,422 миллиона тонн, а пшеницы — 40,449 миллиона тонн. Такие поставки стали следствием полученного в 2017 году рекордного урожая — тогда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.

Теперь, согласно официальным оценкам, страна может преодолеть эту планку: согласно официальным данным, в России уже собрано 152 миллионов тонн зерна, в свою очередь, урожай пшеницы будет не менее 105 миллионов тонн. Экспортный потенциал зерна в текущем сезоне Минсельхоз оценивал более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.

Эксперты "Русагротранса" также повысили прогноз экспорта пшеницы в ноябре — до 5,2 миллиона тонн с 5,1 миллиона: в том числе через четыре глубоководных порта могут быть отгружены рекордные 4,2 миллиона тонн (предыдущий рекорд был в августе 2018 года — 4 миллиона тонн). Единственный фактор риска, по их мнению — дождливая и ветреная погода, которая установилась в настоящее время.

В июле представители России, Турции, Украины и ООН договорились о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Накануне в российском МИД подтвердили, что зерновая сделка продлена на 120 дней. Россия получила от ООН заверения о том, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений будет финализирована с тем, чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые стоят на этом пути, сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.