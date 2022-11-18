МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Помимо запланированных на АПК в проекте федерального бюджета РФ на предстоящие три года средств, на сельское хозяйство в 2023 году может быть выделено дополнительно 40 миллиардов рублей, сообщил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. В ФАО не считают сельское хозяйство виновным в изменении климата

"В соответствии с проектом бюджета в 2023 году, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы развития АПК составят в 2023 году 344,75 миллиардов рублей. Относительно утвержденных прогнозируемых расходов, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год – на 40 миллиардов рублей (на 13,1 %)", — сказал сенатор на слушаниях в пятницу.

Также согласно проекту бюджета, в 2023 году расходы на реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" составят 49,9 миллиарда рублей, добавил он.

"Относительно утвержденных прогнозируемых расходов, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год на девять миллиардов рублей", — сказал Двойных.

По словам законодателя, после анализа предложений и проблем, прозвучавших от субъектов РФ, озабоченность вызывают такие вопросы, как низкий уровень доходности и высокая закредитованность сельхозтоваропроизводителей, уменьшение количества сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, рост цен на материально-технические ресурсы, в первую очередь на горюче-смазочные материалы, низкая обеспеченность сельскохозяйственной техникой и оборудованием, высокий уровень износа основных фондов в сельском хозяйстве, нехватка мелиорированных земель, эрозия, уплотнение и потеря плодородия почв, неэффективное использование земельных ресурсов.

Сенатор считает, что серьезной проблемой остается "неразвитость транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности".

Кроме этого, сельское хозяйство и АПК в целом испытывают острую нехватку квалифицированных кадров. Россия останется нетто-экспортером сельхозпродукции по итогам года

"Решение всех этих проблем напрямую зависит от объема и эффективности государственной поддержки. Безусловно, при реализации конкретных управленческих решений необходимо учитывать особенности каждого конкретного региона. Наша задача – совместно с министерством сельского хозяйства России предложить рациональный механизм повышения эффективности освоения по наиболее важным направлениям развития сельского хозяйства", — подчеркнул он.

Политик уверен, что главными критериями оценки эффективности тех мер господдержки, которые реализуются, должны стать их доступность, эффективность и комплексность.

Двойных также указал на необходимость распространить действие механизма государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на новых территориях страны, и адаптировать его с учетом социально-экономической ситуации в этих субъектах РФ.

Глава комитета СФ также обратил внимание на проблемы практического применения финансового законодательства, в частности, связанного с внесением изменений в статью 78 Бюджетного кодекса по вопросу предоставления субсидий юридическим лицам, работой в электронном бюджете, переходом сельхозтоваропроизводителей с единого сельскохозяйственного налога на общее налогообложение.