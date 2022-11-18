ЖЕНЕВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает, что продление зерновой сделки будет способствовать снижению цен на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию, заявил РИА Новости официальный представитель ВТО Дэниэл Прузин. Россия не продляла "зерновую сделку" из-за давления, заявил Белоусов

"Продление соглашения об экспорте зерна по Черному морю – долгожданная новость. Оно должно продолжать помогать миллионам людей во всем мире, страдающим от острого голода, успокаивая рынки, и, как мы надеемся, приведет к снижению цен на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию и средства производства", — сказал Прузин.

Как напомнил представитель организации, ранее гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что закрытие торговли со стороны Черного моря рискует спровоцировать глобальный продовольственный кризис, от которого больше всего пострадают страны Африки и Ближнего Востока.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.