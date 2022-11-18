МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Продление продуктовой сделки является позитивным шагом для мирового сообщества, заявили в Министерстве иностранных дел Франции.
"Объявленное генеральным секретарем ООН продление Черноморской зерновой инициативы на 120 дней является позитивным шагом для всего международного сообщества. Продолжение этой инициативы является ключевым для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.
Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашения о вывозе российской и украинской агропродукции на мировой рынок. Срок действия "черноморской инициативы" истекал 19 ноября.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в четверг, что продуктовую сделку решили продлить на 120 дней.