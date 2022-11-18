МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Продление продуктовой сделки является позитивным шагом для мирового сообщества, заявили в Министерстве иностранных дел Франции. ВТО ждет снижения цен на сельхозпродукцию после продления "зерновой сделки"

"Объявленное генеральным секретарем ООН продление Черноморской зерновой инициативы на 120 дней является позитивным шагом для всего международного сообщества. Продолжение этой инициативы является ключевым для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашения о вывозе российской и украинской агропродукции на мировой рынок. Срок действия "черноморской инициативы" истекал 19 ноября.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в четверг, что продуктовую сделку решили продлить на 120 дней.