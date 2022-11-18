МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года, говорится в опубликованном проекте ведомства. СМИ узнали, когда страны G7 объявят об уровне потолка цен российской нефти

"Установить с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, удобрений азотных в объеме 7 миллионов тонн и удобрений, содержащих 2 или 3 питательных элемента — азот, фосфор и калий, в объеме 4,9 миллиона тонн", — говорится в тексте проекта.

Квоты на вывоз минеральных удобрений, согласно ранее официально озвученному решению кабмина, были продлены до конца 2022 года. При этом они не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию.