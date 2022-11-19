МИНСК, 19 ноя — ПРАЙМ. Гигантские молокопродукты — 150-килограммовое мороженое и 224-килограммовый творожный глазированный сырок — представили в Могилевской области Белоруссии к отмечаемому в воскресенье в стране Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, сообщило агентство Sputnik Беларусь. "Вкусно – и точка" заработает в Белоруссии с 22 ноября

"К своему профессиональному празднику – Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса – могилевские молочники решили подойти нестандартно и придумали фишку: установить рекорды. Так, в регионе были изготовлены самые большие в Беларуси мороженое в рожке, твердый сыр, глазированный сырок и самый длинный сыр чечил (косичка)", — говорится в сообщении агентства.

Продукты-гиганты презентовали в областном Дворце культуры перед началом праздничного концерта.

Согласно сообщению, вес представленного мороженого в рожке составил 150 кг, длина сыра чечил — больше 50 метров. Параметры твердого круглого сыра следующие: вес 100 кг, диаметр — 81 см, толщина 20 см. Для его производства понадобилось 120 тонн молока. Творожный глазированный сырок в длину составляет 1 метр и 17 см, ширину — 43 см, высоту — 37 см, а его вес — 224 кг.