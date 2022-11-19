МАХАЧКАЛА, 19 ноя — ПРАЙМ. Власти Дагестана планируют создать в регионе крупный питомниководческий центр для увеличения площади виноградников, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В Дагестане планируют возродить производство хлопка

"Будем создавать крупный питомниководческий центр мощностью 3 миллиона привитых саженцев в год, дальше — увеличивать площади виноградников, наращивать объемы переработки винограда", — говорится в сообщении.

По словам главы региона, в этом году виноградари Дагестана собрали небывалый за последние 30 лет урожай — почти 270 тысяч тонн.

"Есть хорошие перспективы в части импортозамещения и агротуризма. Пообщался сегодня с виноградарями. Все полны оптимизма. Уверен, всё у нас получится!", — заключил Меликов.