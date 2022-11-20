МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 21 ноября по видеосвязи доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации в животноводстве и птицеводстве, перспективах развития селекции в РФ, сообщает пресс-служба Кремля. Минсельхоз просубсидирует выращивание крупного рогатого скота

Отмечается, что Путин 21 ноября по видеосвязи примет участие в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

"В ходе мероприятия министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики", — говорится в сообщении.

Добавляется, что к разговору присоединятся также ряд профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота.