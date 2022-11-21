МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Тарбагатайском районе Бурятии запустили первый в республике зерносушильный комплекс, сообщает региональное правительство. В Монголии не исключили возобновления сотрудничества с заводом Бурятии

"Первый в Бурятии зерносушильный комплекс запустили в Тарбагатайском районе… Он рассчитан на хранение 4000 тонн зерна, зернобобовых и масленичных культур", — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что комплекс является инвестпроектом компании "Куйтунское" и реализуется при поддержке государства. По информации главы республики Алексея Цыденова, первый этап рассчитан на две тысячи тонн. В региональном минсельхозе сообщили, что предприятие может перерабатывать, очищать и сушить в два-три раза больше зерна, чем его мощности по хранению. Помимо своих нужд, комплекс может обслуживать и близлежащие сельхозпредприятия.