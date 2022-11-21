МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Правительство России расширит поддержку производителей картофеля и других овощей в Калининградской области и на Дальнем Востоке, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Экономист раскрыла, какие новогодние продукты подорожают больше всего

"Правительство увеличит объемы господдержки для производителей картофеля и других овощей в Калининградской области и на Дальнем Востоке. Для них установлен повышенный коэффициент при расчете и распределении федеральных субсидий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для Дальнего Востока коэффициент будет равен 2, для Калининградской области — 1,2.

Пресс-служба поясняет, что субсидии будут выделяться аграриям в рамках нового федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства", который стартует 1 января. Поддержка предусмотрена на проведение агротехнологических работ, на выращивание овощей в открытом и защищенном грунтах — в теплицах с использованием технологии досвечивания, а размер субсидии будет зависеть от объема произведенной продукции.