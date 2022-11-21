МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей молока в РФ, агрохолдинг "ЭкоНива", ввел в эксплуатацию в Ермекеевском районе Башкирии животноводческий комплекс с общим объемом инвестиций 3,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Правительство расширит поддержку производителей овощей в регионах

"Комплекс, рассчитанный на 2800 коров и 3200 голов молодняка, построен при финансовой поддержке Россельхозбанка. Общие инвестиции превысили 3,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. В состав комплекса — "крупнейшего проекта в сфере молочного животноводства, реализованного на территории республики", — входят три коровника, телятники, площадки для содержания молодняка, склад кормов и санпропускник.

Все поголовье – высокоудойные коровы голштинской породы. Сейчас на комплексе производится 87,5 тонны молока в сутки, среднесуточные надои — 31,2 килограмма молока в физическом весе на фуражную корову и 34,1 килограмма — на одну дойную.

Реализация проекта позволила создать 128 новых рабочих мест. Большая часть сотрудников, которые трудятся на предприятии, моложе 40 лет. "Уверен, что молочный комплекс "ЭкоНивы" в Ермекеевском районе Башкирии станет серьезной точкой роста для всей западной части республики, обеспечив дальнейшее устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий региона", – приводятся в сообщении слова президента ГК "ЭкоНива" Штефана Дюрра.

"ЭкоНива" — крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы — производство молока, среди других сфер деятельности — племенное и мясное скотоводство, семеноводство. С 2013 года компания также развивает направление по переработке молока. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане.

"ЭкоНива" входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров. Молочное подразделение группы, являющееся основным, объединяет 40 животноводческих комплексов, где содержится 221 тысяча голов крупного рогатого скота, половина из которых – фуражные коровы. В 2021 года на предприятиях группы произведено более 1,1 миллиона тонн сырого молока.